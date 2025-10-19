 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 18 neteisėtų migrantų

2025-10-19 09:12
BNS inf.

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai į šalį neįleido 18 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti asmenų, sekmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 18 neteisėtų migrantų / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 34 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai penktadienį neįleido 100 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

Šiame straipsnyje:
Baltarusijos pasienis
pasienis su Balatrusija
migrantai
neteisėti migrantai
VSAT

