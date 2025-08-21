 „Oro uoste – sprogmuo“: melagingi pranešimai nesiliauja

„Oro uoste – sprogmuo“: melagingi pranešimai nesiliauja

2025-08-21 08:55
Gytis Pankūnas (ELTA)

Trečiadienio rytą melagingai pranešta apie sprogmenis Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose, pranešė policija.

„Oro uoste – sprogmuo“: melagingi pranešimai nesiliauja / J. Elinsko/ELTOS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, rugpjūčio 20 d. apie 7.05 val. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų saugos padaliniuose elektroniniu paštu gautas grasinantis laiškas dėl sprogmens.

Patikrinus nurodytus objektus, sprogmenų ar įtartinų daiktų nerasta. Oro uostų darbas sutrikdytas nebuvo.

Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę ir dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.

