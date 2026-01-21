Sustabdytame automobilyje pareigūnus nustebino rastas naminės degtinės kiekis

Kaip pranešė Policijos departamentas, policijos pareigūnai 1979 metais gimusios moters vairuojamą „Opel Meriva“ automobilį sustabdė praėjusią savaitę.
Automobilio salone ir bagažinėje rasta bei paimta 290 litrų skysčio, skleidžiančio alkoholio kvapą. Įtariama, kad tai naminė degtinė.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.
Už šį pažeidimą baudžiama bauda arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
