 Sustabdytame automobilyje pareigūnus nustebino rastas naminės degtinės kiekis

Sustabdytame automobilyje pareigūnus nustebino rastas naminės degtinės kiekis

2026-01-21 10:31
Karolina Konopackienė (ELTA)

Plungės rajone policijos sustabdytame moters automobilyje rasta, kaip įtariama, naminės degtinės.

Sustabdytame automobilyje pareigūnus nustebino rastas naminės degtinės kiekis
Sustabdytame automobilyje pareigūnus nustebino rastas naminės degtinės kiekis / Asociatyvi Freepik nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Policijos departamentas, policijos pareigūnai 1979 metais gimusios moters vairuojamą „Opel Meriva“ automobilį sustabdė praėjusią savaitę.

Automobilio salone ir bagažinėje rasta bei paimta 290 litrų skysčio, skleidžiančio alkoholio kvapą. Įtariama, kad tai naminė degtinė.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.

Už šį pažeidimą baudžiama bauda arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Šiame straipsnyje:
naminė degtinė
policija
alkoholis
Plungės rajonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų