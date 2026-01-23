 Policija Gargžduose sustabdė vyrą: akcizinių prekių rasta ir automobilyje, ir namuose

2026-01-23 10:19
Klaipėdos rajone vyras įtariamas neteisėtai disponavęs daugiau nei 8,5 tūkst. eurų vertės akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Sausio 12 d. Klaipėdos rajono policijos komisariato (PK) pareigūnai Gargžduose sustabdė automobilį, kurį vairavo 1973 m. gimęs vyras. Automobilyje buvo rasti penki LR nustatytos formos banderolėmis nepaženklinti pakeliai cigarečių, keturi alkoholio buteliai, kurie taip pat buvo be banderolių, bei dar šeši buteliai įvairių alkoholinių gėrimų su Lenkijos banderolėmis.

Asmens namuose ir kitose pagalbinėse patalpose pareigūnai rado ir paėmė dar 39 butelius (apie 27 litrus) alkoholinių gėrimų be banderolių, 244 butelius (apie 122 litrus) įvairaus alkoholio su lenkiškomis banderolėmis, 745 pakelius cigarečių be banderolių ir 520 cigarečių pakelių cigarečių, paženklintų Baltarusijos banderolėmis. Klaipėdos rajono PK pareigūnų duomenimis, preliminari paimtų cigarečių ir alkoholio bendra vertė siekia daugiau nei 8 600 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pagal LR BK 199(2) 1 d. Už šį pažeidimą baudžiama bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Įtariamajam, automobilio vairuotojui, skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

