Bausmę skriaudėjui išgirdęs jurbarkietės tėvas: dukra verkė (išskirtinis interviu)

Žada skųsti sprendimą

„Aš nežinau nei ką pasakyti, nėra žodžių. Teismo sprendimą apskųsime. Dukra jaučiasi nelabai gerai. Išgirdusi, ką nusprendė teismas, ji nusiminė ir pradėjo verkti. Sunku apsakyti viską ir įstatymus mūsų valstybėje“, – penktadienio rytą mintimis su portalo žurnalistais dalijosi žiauriai sumuštos ir mėgintos išžaginti nepilnametės tėvas Dainius.

Aštuoniolikmečiui merginos skriaudėjui vasario 27 dieną Tauragės apylinkės teismo sprendimu paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės: per visą trejų metų bausmės atidėjimo laikotarpį jaunuolis turės mokytis arba dirbti, nekeisti gyvenamosios vietos be institucijų žinios. Taip pat, kadangi vaikinas nusikaltimą padarė būdamas neblaivus, teismas jį įpareigojo dvylika mėnesių nevartoti alkoholinių gėrimų.

Sumažino sumą

Numatyta ir tai, kad jis turės atlyginti 5 tūkst. eurų žalą nukentėjusiajai, 2 tūkst. eurų nukentėjusiosios tėvui bei padengti bylinėjimosi išlaidas. Vieną dalį neturtinės žalos – 5 tūkstančius, kaip teigta, nuteistasis jau yra sumokėjęs.

Dukros būsena iki šiol – nenuspėjama – vieną dieną jos nuotaika – gera, o kitą – jau verkia. Viena baiminasi ir kur nors išeiti.

Paklaustas, kaip vertina tai, kad fiziškai ir emociškai suluošintas dukros gyvenimas įvertintas 12 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimu, nepilnametės tėvas teigė, jog tokia suma neatitinka realybės. Jis prasitarė, jog buvo prašyta daugiau, tačiau sumą esą nuspręsta sumažinti daugiau nei per pusę. „Per teismo posėdį sakė, kad anksčiau prašyta neturtinė žala yra per didelė. Tokios negali būti“, – užsiminė pašnekovas.

Nestabili emocinė būklė

Pasiteiravus, ar nepilnametės merginos skriaudėjas kokiu nors būdu po įvykio mėgino su jais kontaktuoti, atsiprašyti už tai, ką padarė, Dainius pasakojo, kad dar pernai jaunuolis per advokatą atsiuntė atsiprašymo laišką.

„O dabar, per teismo posėdį, jis sakė, kad gailisi, atsiprašo, bet asmeniškai jis manęs neatsiprašė“, – atviravo gegužės pabaigoje Tauragės rajone esančioje kaimo turizmo sodyboje sumuštos ir mėgintos išžaginti jurbarkietės tėvas.

Pasak jo, nors dukros fizinė būklė yra šiek tiek geresnė, mergina iki šiol kiekvieną savaitę lankosi pas psichologus. Specialistai deda visas pastangas, kad jai padėtų, tačiau, sako Dainius, dukros būsena iki šiol – nenuspėjama – vieną dieną jos nuotaika – gera, o kitą – jau verkia. Viena baiminasi ir kur nors išeiti.

Lygtinė bausmė

Primename, kad vasario 27 dieną Tauragės apylinkės teismas paskelbė nuosprendį nepilnametės jurbarkietės skriaudėjo byloje, paskirdamas vaikinui trejų metų ir keturių mėnesių bausmę, jos vykdymą atidedant trejiems metams. Nors per posėdį, vykusį sausio 23 dieną, tyrimą kuravusi prokurorė Edita Mikalainienė buvo siūliusi skirti realią penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Tądien jaunuolis teismo salėje verkė.

TV3 nuotr.

Kaip ketvirtadienį portalui sakė minėto teismo teisėjo padėjėjas Mindaugas Radvila, tokį sprendimą teismas priėmė esą dėl to, kad jaunuolis anksčiau nusikaltęs ir teistas nebuvo, pripažino savo kaltę bei nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytų veiksmų. Be to, nusikaltimą padarė būdamas nepilnametis. Atsižvelgta ir į tai, kad vaikinas per metus nebuvo baustas administracine tvarka.

„Nuteistasis savo noru nukentėjusiajai atlygino neturtinę žalą. Susitarė su Teritorine ligonių kasa dėl nukentėjusiosios gydymo išlaidų atlyginimo“, – tądien detalizavo Tauragės apylinkės teismo atstovas.

Kaip jau minėta, aštuoniolikmečiui teismas skyrė auklėjamojo poveikio priemones – per visą bausmės atidėjimo laikotarpį jaunuolis turės mokytis arba dirbti, nekeisti gyvenamosios vietos. Taip pat, kadangi vaikinas nusikaltimą padarė būdamas neblaivus, teismas jį įpareigojo dvylika mėnesių nevartoti alkoholinių gėrimų.

Teismo sprendimą skųs ir prokuratūra

Klaipėdos apygardos teismo prokuratūra penktadienį išplatintame pranešime pranešė su tokia bausme jurbarkietės skriaudėjui taip pat nesutinkanti, todėl šiuo metu jau rengiamas apeliacinis skundas, kuriame bus prašoma panaikinti Tauragės apylinkės teismo sprendimą dėl paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo.

„Teismo sprendime pasigesta įvykdytų sunkių seksualinių nusikaltimų pobūdžio ir pavojingumo analizės, aukos valios palaužimo būdo – brutalaus fizinio smurto, sukėlusio skausmingą ir ilgalaikį aukos sveikatos sutrikdymą, įvertinimo bei argumentų pripažinti kaltininko gailėjimąsi nuoširdžiu, kas turi esminės reikšmės sprendimui ar paskirtos bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo“, – sakė Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Aurelijus Stanislovaitis.

M. Vasiliauskas / Laimio Steponavičiaus nuotr.

Rankų nuleisti nežada ir nukentėjusiai merginai atstovaujantis advokatas Mindaugas Vasiliauskas. Jis taip pat patikino rekomenduosiąs savo klientui skųsti Tauragės apylinkės teismo sprendimą.

„Jau esu sakęs, kad viena – formaliai siūlyti penkerius metus, bet prieš tai kalbėti už gynėjo advokatą pasakant, koks yra geras kaltinamasis, kad vis dėlto jis yra jaunas ir panašiai. Viena yra pasiūlyti penkerius metus, kita – kalbėti prieš tai, kaip vis dėlto reikėtų svarstyti bausmės vykdymo atidėjimo klausimą. Tai yra teisiniai dalykai, kurie lieka už teismo durų, kai posėdžiai – uždari“, – detalizavo pašnekovas.

Sukurta peticija

Paskelbtas nuosprendis žiauriai sužalotos ir mėgintos išžaginti nepilnametės byloje gerokai papiktino ir visuomenę.

Piliečiai ketvirtadienį sukūrė elektroninę peticiją, adresuotą Aukščiausiojo Teismo pirmininkui. Surinkta jau tūkstančiai parašų, jų skaičius vis dar didėja. Žmonės reikalauja ne tik skirti merginos skriaudėjui realią laisvės atėmimo bausmę, bet ir išsiaiškinti, ar niekas nedarė įtakos prokurorei bei teisėjai.

„Už blogį reikia atsakyti, o ne išsisukti. Paprastas žmogelis būtų nuteistas tikrai ne tokia bausme, o čia – pajuoka iš paprastų žmonių. Gėda! Teisėsauga, atsibuskit! – komentuodami po pasirašyta peticija plūdo jie.

Gegužės pabaigoje – suluošintas gyvenimas

Primename, jog visuomenę sukrėtusi istorija, kai per vakarėlį Tauragės rajone, kaimo turizmo sodyboje, buvo sumušta ir mėginta išžaginti nepilnametė jurbarkietė, įvyko pernai gegužės 26 dieną. Nukentėjusioji iki birželio 12 dienos buvo gydoma Kauno klinikose.

Po to žiauriai sumušta mergina iškart buvo nuvežta gydymui į reabilitacijos kliniką. Pasak specialistų, dieną, kai įvykdytas nusikaltimas, jai buvo sukeltas ne tik fizinis skausmas – sulaužytas žandikaulis, išmušti dantys, bet ir potrauminis stresas.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Įtariamasis buvo neblaivus – po nusikaltimo jam nustatytas 1,12 promilės girtumas.

Pasak prokuratūros, byloje merginos patirti sužalojimai kvalifikuoti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes tokią išvadą pateikė teismo medicinos ekspertai, įvertinę patirtus sužalojimus ir dėl jų kilusias pasekmes sveikatai.

Įtariamasis savo kaltę pripažino ne iš karto, o tik baigiant tirti nusikaltimus – po maždaug 30 liudytojų ir aukos apklausų. Daugumoje apklausų dalyvavo psichologas, atlikta ne viena ekspertizė, surinkti ir išanalizuoti būtinieji duomenys.

Byla sausį išnagrinėta per vieną dieną. Joje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas.