Žiauriai sumuštos jurbarkietės advokatas: kai kurie dalykai lieka už teismo durų

Siūlys skųsti sprendimą

„Manau, kad rekomenduosiu savo klientui skųsti minėtą sprendimą aukštesnės instancijos teismui“, – portalo žurnalistams kalbėjo M. Vasiliauskas.

Paklaustas, ar atstovaudamas nepilnametei jurbarkietei jis jaučiasi padaręs viską, ką galėjo, pašnekovas tarstelėjo: „Dėl savęs jaučiuosi visiškai ramus“.

Pabrėžus faktą, kad per sausio 23 dieną Tauragės apylinkės teisme vykusį posėdį atvejo tyrumą kuravusi prokurorė Edita Mikalainienė kaltinamajam siūlė skirti realią penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, o vasario 27 dieną teismas nusprendė kitaip – vaikinas kalėjimo išvengs, nes jo bausmė atidėta trejiems metams paskiriant jaunuoliui auklėjamojo poveikio priemones, nukentėjusiosios advokatas pridūrė:

„Jau esu sakęs, kad viena – formaliai siūlyti penkerius metus, bet prieš tai kalbėti už gynėjo advokatą pasakant, koks yra geras kaltinamasis, kad vis dėlto jis yra jaunas ir panašiai. Viena yra pasiūlyti penkerius metus, kita – kalbėti prieš tai, kaip vis dėlto reikėtų svarstyti bausmės vykdymo atidėjimo klausimą. Tai yra teisiniai dalykai, kurie lieka už teismo durų, kai posėdžiai – uždari“, – detalizavo M. Vasiliauskas.

Advokatą surado žinomi žmonės

Primename, kad praėjusių metų gegužę, kai kaimo turizmo sodyboje buvo žiauriai sumušta ir mėginta išžaginti nepilnametė jurbarkietė, į pagalbą jai suskubo žinomi žmonės. Verslininkė Daina Bosas ir komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis. Būtent jie surado nukentėjusiai merginai, kaip teigta, nemokamai atstovausiantį advokatą M. Vasiliauską ir grožio kliniką, kuri turėjo pagelbėti atitaisant nepilnametei padarytus sužalojimus.

Pasak specialistų, dieną, kai įvykdytas nusikaltimas, jai buvo sukeltas ne tik fizinis skausmas – sulaužytas žandikaulis, išmušti dantys, bet ir potrauminis stresas.

Merginos skriaudėjas buvo neblaivus – po nusikaltimo jam nustatytas 1,12 promilės girtumas.

Pasak prokuratūros, teismo medicinos ekspertų teigimu, byloje merginos patirti sužalojimai kvalifikuoti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes tokią išvadą pateikė ekspertai, įvertinę patirtus sužalojimus ir dėl jų kilusias pasekmes sveikatai.

Kalėjimo išvengė

Ketvirtadienį, kai Tauragės apylinkės teismas aštuoniolikmečiui vaikinui paskelbė nuosprendį, teisėjo padėjėjas Mindaugas Radvila, kalbėdamas apie teismo sprendimą, teigė, kad minėtas bausmės tipas taikytas todėl, kad jis anksčiau nusikaltęs ir teistas nebuvo, pripažino savo kaltę bei nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytų veiksmų. Be to, nusikaltimą padarė būdamas nepilnametis. Atsižvelgta ir į tai, kad vaikinas per metus nebuvo baustas administracine tvarka.

„Nuteistasis savo noru nukentėjusiajai atlygino neturtinę žalą. Susitarė su Teritorine ligonių kasa dėl nukentėjusiosios gydymo išlaidų atlyginimo“, – detalizavo Tauragės apylinkės teismo atstovas.

Aštuoniolikmečiui teismas skyrė auklėjamojo poveikio priemones – per visą bausmės atidėjimo laikotarpį jaunuolis turės mokytis arba dirbti, nekeisti gyvenamosios vietos. Taip pat, kadangi vaikinas nusikaltimą padarė būdamas neblaivus, teismas jį įpareigojo dvylika mėnesių nevartoti alkoholinių gėrimų.

„Pastarosios auklėjamojo poveikio priemonės skirtos todėl, kad greičiau būtų atlyginta padaryta žala, kuri priteista nukentėjusiajai“, – akcentavo M. Radvila.

BNS pateiktais duomenimis, jurbarkietės skriaudėjas turės atlyginti 5 tūkst. eurų žalą nukentėjusiajai, 2 tūkst. eurų nukentėjusiosios tėvui ir padengti bylinėjimosi išlaidas.