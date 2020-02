Po teismo sprendimo jurbarkietės skriaudėjui – pasipiktinimo banga: parengta peticija

Po to, kai ketvirtadienio rytą nuskambėjo teismo nuosprendis pavasarį žiauriai sumuštos jurbarkietės byloje, o jos skriaudėjas išgirdo, jog jam skiriama trejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė jos vykdymą atidedant trejiems metams, visuomenės nariai sukilo.

Sukūrė peticiją

Siekdami, kad Tauragės apylinkės teismo sprendimas būtų pakeistas, žmonės sukūrė elektroninę peticiją, kurioje reikalauja, kad aštuoniolikmečiui būtų skirta reali laisvės atėmimo bausmė bei išsiaiškinta, ar niekas nedarė lemiamos įtakos prokurorei ir teisėjai.

Minėta peticija, adresuota Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, buvo sukurta vasario 27 dieną. Jau ketvirtadienio popietę ją pasirašė daugiau kaip 5600 žmonių. Pasipiktinusiųjų Tauragės apylinkės teismo sprendimu parašų skaičius ir toliau didėja.

Piliečiai, komentuodami peticiją, neslepia tokios bylos baigties nesitikėję. „Norisi teisybės, situacija baisi, turi atsakyti už savo elgesį!“ – piktinasi jie.

Pasak jų, Aukščiausiasis Teismas turėtų tirti kiek buvo sumokėta teisėjai už tokį sprendimą, o tada skirti atitinkamą bausmę nepilnametę jurbarkietę sužalojusiam ir išžaginti mėginusiam vaikinui. „Tikiu, kad teisingumas bus! Tikiu, kad teisėja bus nušalinta nuo pareigų, o skriaudėjas keliaus už grotų!“ – viliasi peticiją komentavusi Jolanta.

„Už blogį reikia atsakyti, o ne išsisukti. Paprastas žmogelis būtų nuteistas tikrai ne tokia bausme, o čia – pajuoka iš paprastų žmonių. Gėda! Teisėsauga, atsibuskit! – plūstasi vieni.

„Nenormalu! Argi Lietuvoje ir vėl moteris niekins vyrai ir išsisuks tik dėl to, kad yra turtingi ir viskas jiems po ranka! Taip negalima! Tegul supranta, ką padarė, o ir toliau taip elgsis!“ – apmaudo neslepia kiti, pabrėždami aštuoniolikmečio tėvų esamą padėtį, kurie, kaip teigta, Jurbarko rajone yra įtakingi žmonės.

Siūlys nuosprendį skųsti

Nukentėjusiosios advokatas ketvirtadienį portalo žurnalistams taip pat sakė, kad savo klientą ragins skųsti pastarąjį Tauragės apylinkės teismo sprendimą, kai nepilnametės skriaudėjui buvo skirta ne reali – penkerių metų laisvės atėmimo bausmė sausį pasiūlyta tyrimą kuravusios prokurorės Editos Mikalainienės, o lygtinė atidedant jos vykdymą trejiems metams.

„Jau esu sakęs, kad viena – formaliai siūlyti penkerius metus, bet prieš tai kalbėti už gynėjo advokatą pasakant, koks yra geras kaltinamasis, kad vis dėlto jis yra jaunas ir panašiai. Viena yra pasiūlyti penkerius metus, kita – kalbėti prieš tai, kaip vis dėlto reikėtų svarstyti bausmės vykdymo atidėjimo klausimą. Tai yra teisiniai dalykai, kurie lieka už teismo durų, kai posėdžiai – uždari“, – detalizavo M. Vasiliauskas.

Teismo motyvai

Teisėjo padėjėjas Mindaugas Radvila, kalbėdamas apie pastarąjį teismo sprendimą, teigė, kad minėtas bausmės tipas taikytas todėl, kad jis anksčiau nusikaltęs ir teistas nebuvo, pripažino savo kaltę bei nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytų veiksmų. Be to, nusikaltimą padarė būdamas nepilnametis. Atsižvelgta ir į tai, kad vaikinas per metus nebuvo baustas administracine tvarka.

„Nuteistasis savo noru nukentėjusiajai atlygino neturtinę žalą. Susitarė su Teritorine ligonių kasa dėl nukentėjusiosios gydymo išlaidų atlyginimo“, – detalizavo Tauragės apylinkės teismo atstovas.

Aštuoniolikmečiui teismas skyrė auklėjamojo poveikio priemones – per visą bausmės atidėjimo laikotarpį jaunuolis turės mokytis arba dirbti, nekeisti gyvenamosios vietos. Taip pat, kadangi vaikinas nusikaltimą padarė būdamas neblaivus, teismas jį įpareigojo dvylika mėnesių nevartoti alkoholinių gėrimų.

„Pastarosios auklėjamojo poveikio priemonės skirtos todėl, kad greičiau būtų atlyginta padaryta žala, kuri priteista nukentėjusiajai“, – akcentavo M. Radvila.

BNS pateiktais duomenimis, jurbarkietės skriaudėjas turės atlyginti 5 tūkst. eurų žalą nukentėjusiajai, 2 tūkst. eurų nukentėjusiosios tėvui ir padengti bylinėjimosi išlaidas.