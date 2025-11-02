 Neblaivus vairuotojas sužalojo pareigūnę: bandė išvengti sulaikymo

Neblaivus vairuotojas sužalojo pareigūnę: bandė išvengti sulaikymo

2025-11-02 09:02
ELTOS inf.

Jurbarko rajone šeštadienio vakarą neblaivus vairuotojas, bandydamas išvengti sulaikymo, sužalojo pareigūnę, pranešė policija.

Policija
Policija / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Policijos departamento duomenimis, apie 17 val. Seredžiaus miestelyje persekiojimo metu buvo sustabdytas automobilis „Mercedes Benz E350“, kurį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1976 m.

Automobilio vairuotojas blaivumą tikrintis atsisakė, taip pat nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir siekdamas išvengti sulaikymo sužalojo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnę, gimusią 2000 m.

Medikai pareigūnei suteikė pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo bei dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

Šiame straipsnyje:
sužalojo pareigūnę
neblaivus vairuotojas
sulaikymas
Jurbarko rajonas
policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų