Neblaivus vairuotojas sužalojo pareigūnę: bandė išvengti sulaikymo

Policijos departamento duomenimis, apie 17 val. Seredžiaus miestelyje persekiojimo metu buvo sustabdytas automobilis „Mercedes Benz E350“, kurį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1976 m.
Automobilio vairuotojas blaivumą tikrintis atsisakė, taip pat nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir siekdamas išvengti sulaikymo sužalojo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnę, gimusią 2000 m.
Medikai pareigūnei suteikė pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo bei dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
