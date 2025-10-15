Lobovo byloje apklaustas Sinkevičius: žmogus smirdi ir tuo tepa kitus

M. Sinkevičius, kaip nukentėjusysis, buvo apklaustas baudžiamojoje byloje, kurioje Jonavos gyventojui A. Lobovui pareikšti kaltinimai dėl mero ir dar keturių valstybės tarnautojų šmeižimo ir kitų nusikaltimų.
Į prieš tai rugsėjo pabaigoje vykusį posėdį M. Sinkevičius neatvyko, todėl teisėja įspėjo, kad, jeigu politikas nepasirodys teisme spalio 15 dieną, bus atvesdintas policijos.
„Jaučiuosi laiką švaistantis nesąmonėms. Žmogus smirdi ir tuo tepa kitus“, – atvykęs į teismą žurnalistams sakė Jonavos meras.
Anksčiau teismas buvo leidęs Jonavos merui ir kitiems nukentėjusiems leisti dalyvauti posėdžiuose nuotoliniu būdu, tačiau A. Lobovas pareikalavo, kad jie atvyktų į teismą Kaišiadoryse.
„Galima sakyti, kad ir mano iniciatyva viskas daroma, kad Kapeika, miesto meras, žinotų, ką reiškia vaikščioti po teismus. Nes už jį visi viską padaro. Aš noriu, kad jis pats ateitų ir darytų viską. Mano iniciatyva jis pakviestas ir jeigu neatvyks, į kitą posėdį bus atvežta su varanoku“, – žurnalistams sakė A. Lobovas.
Anksčiau A. Lobovas yra sakęs, kad M. Sinkevičius turi pravardę „Kapeika“.
Meras paneigė A. Lobovo teiginius
Bylos duomenimis, kaltinamasis A. Lobovas socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad M. Sinkevičius ir vaiko teisių specialistai esą pagrobė vaiką Jonavoje, pardavė organams ir už tai paėmė 20 tūkst. eurų kyšį.
„Tikrai ne. Aš nepaėmiau jokio kyšio. Teiginys, kad paimtas 20 tūkstančių kyšis, yra netiesa. Netiesa ir kad mergaitės organai perduoti transplantacijai“, – teismui viešai paskelbtą informaciją paneigė M. Sinkevičius.
Jis mano, kad A. Lobovas, kuris buvo aktyvus Garliavos įvykių dalyvis, ir dabar bando spekuliuoti jautriomis temomis.
Pasirašė potvarkį dėl laikino vaiko paėmimo
M. Sinkevičius teismui pasakojo, kad pagal galiojančią tvarką jis 2023 m. balandį priėmė potvarkį dėl mažametės mergaitės laikino paėmimo iš mamos ir močiutės. Jis pažymėjo, kad tokio pobūdžio potvarkius priima gana dažnai, remdamasis jam pateikta socialinių darbuotojų ir vaiko teisių specialistų informacija.
Viešai paskelbta informacija man padarė reputacinę žalą. Šmeižikiška informacija.
„Viešai paskelbta informacija man padarė reputacinę žalą. Šmeižikiška informacija. Aš esu viešas asmuo. Viešieji asmenys yra vertinami, rinkėjai yra mano darbdaviai. Neigiama nuomonė apie mane buvo formuojama. Tai sudėtinga būtų paneigti“, – teismui pasakojo M. Sinkevičius.
Jis teigė, kad, pamatęs A. Lobovo viešai internete skelbiamą informaciją, keletas Jonavos gyventojų atsiuntė nuorodas. M. Sinkevičius sako A. Lobovo socialiniuose tinkluose nesekantis ir visais įmanomais būdais jį užblokavęs.
Tuo metu A. Lobovas tai neigė ir išsitraukęs telefoną teisme bandė įrodyti, kad nėra mero užblokuotas.
„Keletas asmenų atsiuntė nuorodas ir klausė, ar aš planuoju kreiptis į teisėsaugą. Žodžio laisvė nereiškia kalbėti bet ką, ji susijusi su atsakomybe. Aš buvau kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Iki 8 metų (baudžiama laisvės atėmimo bausme – ELTA) už vaiko pagrobimą, kūdikių keitimą. Aš buvau apkaltinas nusikalstama veika su grupe asmenų, buvo nupiešta schema, kalbama apie kyšius“, – teisme kalbėjo M. Sinkevičius.
Merui priminė „čekiukų“ bylą
Tuo metu A. Lobovas žinomo politiko klausė, ar jo reputacijos nesugadino vagystės iš savivaldybės – M. Sinkevičiui anksčiau buvo iškelta baudžiamoji byla dėl Jonavos rajono savivaldybės turto pasisavinimo jos lėšomis įsigyjant du televizorius ir apmokant sutuoktinės telefono išlaidas.
Aukščiausiasis Teismas bylą nutraukė konstatavęs, kad politikas pasisavintas lėšas grąžino.
A. Lobovas skelbė, kad Jonavos meras M. Sinkevičius yra korumpuotas. Jis nurodė, kad esą prieš dvejus metus buvo pavogtas vaikas iš namų: motina, turėdama tris vaikus, išvažiavo gimdyti ketvirto vaiko, o tarnautojai sugalvojo paimti vieną vaiką iš šios šeimos, ne visus tris.
Jonaviškis aiškino, kad vaikui net devynis mėnesius neleista bendrauti su mama ir močiute. Jos esą kreipėsi į A. Lobovą pagalbos, nes neva buvo įrodyti pažeidimai paimant vaiką. Pasamdžius teisininkus, vaikas galimai grįžo į šeimą.
Po šios informacijos paskelbimo A. Lobovui buvo pateikti kaltinimai dėl šmeižimo, nepagarbos teismui ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo.
Vyras jau yra nuteistas riaušių prie Seimo byloje. A. Lobovui skirta skirta 2 metų lygtinė laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams. Šis teismo nuosprendis nėra įsiteisėjęs.
