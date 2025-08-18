Kulių miestelyje padegti du pastatai

Apie 22 val. ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu sudegė statinys.
Plungės rajone, Kulių miestelyje, sekmadienio vakarą ir pirmadienio naktį padegti du pastatai, pranešė Policijos departamentas.
Apie 22 val. ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu sudegė statinys.
O apie 1 val. Kulių miestelyje, kitame ūkiniame pastate irgi kilo gaisras, kurio metu statinys taip pat sudegė.
Pareigūnai įtaria padegimus.
