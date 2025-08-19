Gyventojai pakraupę: miestelyje siaučia padegėjas

Kulių miestelio žmonėms naktis buvo bemiegė.
„Žmonės dabar išsigandę, pasimetę“, – pasakojo Kulių seniūnės pavaduotoja Zita Zaborienė.
„Jeigu vėjas būtų pūtęs, viskas būtų supleškėję – čia šimtamečiai namai“, – teigė Kulių gyventoja Aldona Milašauskienė.
Iš pradžių liepsnojo vienas ūkinis pastatas miestelio prieigose. Ugnis įsiplieskė apie pusę vienuolikos sekmadienį vakare.
Medinis ūkinis sudegė visiškai – neliko jame sukrautų statybinių medžiagų, malkų, šieno. Laimei, pavyko išsaugoti vos už kelių metrų esantį namą.
„Gesinant šį gaisrą, tuoj pat gavo pranešimą, kad Aušros gatvėje pradėjo degti kitas ūkinis pastatas“, – kalbėjo Z. Zaborienė.
Kitas gaisras pirmadienio naktį kilo pačiame miestelio centre.
„Kai išbėgome, tai jau atvira liepsna degė, sproginėjo. Šienas, sausa, pastatas medinis, tai labai greitai. Bijojome, kad neįsimestų mums į bendruomenės tvorą, medžius“, – atviravo Kulių bendruomenės pirmininkė Agnė Alčauskienė.
Iš medinės 93 metų senolės daržinės liko tik karkasas.
„Tai gerai, kad sudegė ne troba. Esu apdraudęs ir trobą, ir ūkinį, ir garažą, tačiau daržinės nebuvau. Tėtis buvo pastatęs šienui susidėti, malkoms“, – sakė sudegusios daržinės savininkės sūnus Juozas Šlyžius.
Visą naktį dirbę ugniagesiai ir šįryt turėjo darbo.
„Važiuojame perpilti, nes rūksta jau vėl dūmai“, – pranešė ugniagesys.
Niekas neabejoja, kad abu statiniai padegti.
„Iškart supratome, kad turbūt nepaprastas gaisras, o tiesiog kažkas padegė. Du gaisrai per porą valandų, tai nerimo buvo visiems“, – akcentavo A. Alčauskienė.
Pasak vietinių, vaizdo kameros miestelio centre rodo, kaip prie daržinės priėjo vyras, o po kelių minučių pasirodė liepsnos. Kuliškiai jau dalijasi ir žinia, kas padegėjas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Vietinis, gal kokių 30-ties metų. Jam galva gal susisuko, kad reikia padegti. Tėvukų tvartus irgi padegė“, – kalbėjo Kulių seniūnijos gyventoja.
„Neįsivaizduoju. Negali būt jokio keršto, užplaukė, matyt, jam“, – svarstė J. Šlyžius.
Policija sako nustačiusi galimą padegėją, tačiau kas jis – neskelbia. Kol neaišku, ar padegėjas sulaikytas, kuliškiams neramu – jie baiminasi, kad jis naktį vėl sugrįš į miestelį ir teks budėti.
