Greitosios pagalbos automobilyje siautėjo girta pacientė: spyrė slaugytojai

Greitosios medicinos pagalbos automobilyje Joniškio rajone, Žagarėje, vėlų ketvirtadienio vakarą neblaivi pacientė apžiūros metu spyrė bendrosios praktikos slaugytojai, penktadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.
1997 metais gimusiai pacientei nustatytas 1,49 promilės girtumas.
Nukentėjusioji slaugytoja po incidento toliau tęsė darbą, o įtariamoji dėl sveikatos problemų paguldyta į ligoninę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo.
