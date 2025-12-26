Kada Žagarę ir Skaistgirius sujungs naujas dviračių takas?

Takas drieksis palei Joniškį ir Naująją Akmenę jungiantį krašto kelią, pranešė bendrovė „Via Lietuva“.
„Siekis – saugi ir patogi infrastruktūra, suteikianti galimybę važiuojant į darbą, mokymo įstaigas ar keliaujant, rinktis tvarias keliones dviračiais ar pėsčiomis, todėl (...) daug dėmesio skiriame pėsčiųjų ir dviračių takams, kurie jungtų gyvenvietes, eitų per miestelius“, – pranešime sakė „Via Lietuva“ Infrastruktūros projektų skyriaus vadovė Gražina Macevičienė.
Pasak bendrovės, 5,4 km ilgio atkarpą nuo Skaistgirio iki Stungių nuties „Šiaulių plentas“, o 4 km nuo Stungių iki Žagarės – „Limega“.
Tiesiant taką taip pat bus įrengti apsauginiai atitvarai ir tvorelės, atnaujintos gretimos autobusų stotelės ir kelio nuovažos, kelio ženklai.
Be to, per Žagarės dvaro parką einančiame 900 metrų ruože bus įrengtas gatvės apšvietimas.
