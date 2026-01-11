Girti žmonės sėdo prie vairo: kai kurie nulėkė nuo kelio

Šeštadienio dieną Šiauliuose policija sulaikė sniego motociklą „Arctic Cat“ vairavusį neblaivų vyrą.
Pažeidėjas buvo sustabdytas 13.20 val. Aleksandrijos gatvėje, informuoja Šiaulių apskrities policija.
1979 m. gimusiam vyrui buvo nustatytas 1,68 prom. girtumas. Tai vidutinis girtumo laipsnis ir vairuojant transporto priemonę esant tokiai alkoholio koncentracijai kraujyje jau gresia baudžiamoji atsakomybė.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Iš tokių vairuotojų teismai konfiskuoja jų vairuotas transporto priemones ar jų vertę atitinkančią pinigų sumą.
Vilniuje ir Švenčionių rajone sulaikyti neblaivūs vairuotojai sulauks bylų
Vilniuje ir Švenčionių rajone sulaikyti neblaivūs vairuotojai sulauks baudžiamųjų bylų – jie vairavimo neblaivūs, kai alkoholio kiekis jų organizme viršijo 1,51 prom. alkoholio.
Naktį į šeštadienį, apie 0.46 val., Vilniuje, Rasų gatvėje, neblaivus (2,28 prom.) vyras (gim. 1993 m.) vairavo automobilį „Renault Trafic“, informuoja Vilniaus apskrities policija.
Šeštadienio pavakarę, apie 16.50 val., Švenčionių rajone, Švenčionėliuose, Liepų gatvėje, neblaivus (1,66 prom.) vyras (gim. 1990 m.) vairavo automobilį „VW Golf“.
Apie 17.10 val. Vilniuje, Bernardo Brazdžionio gatvėje, automobilis „VW Jetta“, vairuojamas neblaivaus (1,81 prom.) vyro (gim. 1978 m.), nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį.
Apie 17.50 val. Vilniuje, Pavilnionių gatvėje, neblaivus (1,85 prom.) vyras (gim. 1959 m.) vairavo automobilį „Peugeot 308“.
Apie 19 val. Vilniuje, Architektų gatvėje neblaivus (1,95 prom.) vyras (gim. 1966 m.) vairavo automobilį „Fiat Doblo“.
Šiems neblaiviems vairuotojams gresia piniginė bauda, areštas, taip pat teismas gali konfiskuoti jų vairuotus automobilius arba jų vertę atitinkančią pinigų sumą.
