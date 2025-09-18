Gatvėje Alytuje išplūsta moteris: ką apie tai žino šis vyras?

Kaip teigiama, rugpjūčio 20 d. apie 14 val. Alytuje, Kalniškės gatvėje, viešoje vietoje, stovint prie pėsčiųjų perėjos, vyras vartojo necenzūrinius žodžius moters atžvilgiu ir pažeidė viešąją tvarką bei žmonių rimtį.
Nuotraukoje matomas vyras, gali suteikti reikšmingos informacijos.
Asmenis, atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Mindaugą Zenkevičių tel. +370 700 65715, mob. +370 601 19657, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
