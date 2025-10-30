Dar neskelbtoje pasieniečių vaizdo medžiagoje – balionai iš Baltarusijos

Pernai per visus metus buvo 226 atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės. 2022 metais tokio kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 metais fiksuoti trys tokie bandymai.
Spalį perimti 66 oro balionai su cigaretėmis ir GPS įrenginiais, rugsėjį – 68, rugpjūtį – 33, liepą – 62, birželį – septyniolika, tai buvo mažiausias toks skaičius. Gegužę pasieniečių sandėliuose atsidūrė 69 balionai su cigaretėmis ir GPS, balandį – 46, kovą – 77. Tai buvo rekordinis šiemet mėnuo. Vasarį – 45, sausį – 63.
Šiemet pasieniečiai nutupdė ir 50 kontrabandininkų dronų, kurie iš Baltarusijos į Lietuvą buvo įskridę su nelegaliais rūkalais. Pernai perimti 54 tokie dronai su kontrabanda.
Šiemet dronais ir oro balionais iš kaimyninės šalies buvo skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 891 tūkst. pakelių cigarečių.
Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 101, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusį asmenį. Pernai tokių buvo 46.
Po kontrabandos gabenimo oro balionais atvejų tyrimų į teismus buvo perduota šešiolika bylų. Iš viso išnagrinėta dvylika bylų, nagrinėjamos keturios bylos. Teismai kaltais pripažino aštuoniolika asmenų. Buvo skirtos penkios laisvės atėmimo bausmės, tarp jų yra ir dvejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimas, o tokių bausmių vidurkis yra vieneri metai ir penki mėnesiai.
Piniginės baudos nuteistiesiems skirtos nuo 1300 iki 19 400 eurų. Tarp jų yra ir 17 200 eurų, 11 800 eurų, nemažai – tarp 5800 ir 8 tūkst. eurų baudų. Iš viso paskirta baudų už daugiau kaip 111 tūkst. eurų.
Kaltais pripažintųjų ir skirtų bausmių statistika augs, nes šiuo metu dar vykdomas 21 toks ikiteisminis tyrimas ir yra nustatyta 50 įtariamųjų.
