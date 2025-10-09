Dalia Žilevičienė „čekiukų“ byloje sudarė taikos sutartį su prokuratūra ir Joniškio savivaldybe

Kaip ketvirtadienį pranešė Šiaulių apylinkės teismas, D. Žilevičienė minėtą sumą įsipareigojo sumokėti per 12 mėnesių, kiekvieną mėnesį mokant po 190 eurų.
Politikė Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės pareigas ėjo 2019–2023 metais. Per kadenciją ji pateikė Joniškio rajono savivaldybės administracijai apmokėti 6 998 eurus išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla – degalus automobiliui, kanceliarines išlaidas ir telekomunikacijų paslaugas. Joniškio rajono savivaldybės administracija D. Žilevičienei iš viso sumokėjo 6 395 eurus.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad beveik 4 110 eurų suma galėjo būti D. Žilevičienės realiai išleista vykdant savivaldybės Tarybos narės funkcijas, t. y. degalams įsigyti, mobiliojo ryšio paslaugai apmokėti, už kanceliarines prekes, o likusios išlaidos yra nelaikytinos susijusiomis su tarybos narės veikla.
Politikei nepagrįstai buvo atlygintos išlaidos už kuro įsigijimą karantino ir nedarbingumo laikotarpiais, 14 kartų pirkus kurą kituose Lietuvos miestuose, už kitų telefonų (nuo trijų iki penkių numerių) sąskaitų apmokėjimą.
Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir apeliacine tvarka neskundžiama.
Naujausi komentarai