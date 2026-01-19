Birštono vicemero Vyto Kederio „čekiukų“ byla perduota teismui

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2021 metais V. Kederys, eidamas Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenimis apie tariamai patirtas degalų ir interneto paslaugų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 1,2 tūkst. eurų, priklausiusių Birštono savivaldybės administracijai.
V. Kederys taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekdamas sau turtinės naudos. Manoma, kad politikas aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Birštono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismui.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
