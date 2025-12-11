„Čekiukų“ bylose įtarimai pareikšti dar trims politikams, vienas atleistas nuo atsakomybės

Taip pat priimtas sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės Kretingos rajono savivaldybės tarybos narį Dangirą Samalių.
J. Truncė, 2019–2023 metais eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, teikė galimai tikrovės neatitinkančias išlaidų ataskaitas apie patirtas išlaidas kurui, susijusias su jo, kaip tarybos nario, veikla. Tokiu būdu J. Truncė Alytaus rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 14,7 tūkst. eurų žalą.
I. Grigienė, 2019–2023 metais eidama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, teikė galimai tikrovės neatitinkančias išlaidų ataskaitas apie patirtas išlaidas degalams. Tokiu būdu I. Grigienė Panevėžio miesto savivaldybės administracijai galimai padarė 813 eurų žalą.
D. Jonušienė, 2019–2023 metais eidama Skuodo rajono tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas išlaidas degalams. Tokiu būdu D. Jonušienė Skuodo rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 759 eurų žalą.
Ikiteisminiame tyrime dėl buvusio Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario Dangiro Samaliaus galimo piktnaudžiavimo panaudojant tarybos nario veiklai skirtas lėšas, priimtas sprendimas jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir tyrimą jo atžvilgiu nutraukti.
Bylos duomenimis, įtariamasis D. Samalius, 2019–2023 metais eidamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, siekdamas turtinės asmeninės naudos, pateikė tarybos nario išmokų ataskaitas su tikrovės neatitinkančia informacija apie kuro išlaidas. Tokiu būdu, buvęs valstybės politikas piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, klastojo dokumentus bei apgaule įgijo 1,1 tūkst. eurų.
Atsižvelgus į tai, kad įtariamasis anksčiau neteistas, pripažino savo kaltę, nuoširdžiai gailėjosi, padarytą turtinę žalą atlygino, ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartimi patvirtino prokuroro nutarimą, kuriuo buvęs politikas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Teismo nutartimi D. Samaliui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių pareigas atėmimas trejų metų laikotarpiui bei 500 eurų įmoka į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
