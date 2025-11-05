 Alytuje pavogtas „Lexus“: nuostolis – 30 tūkst. eurų

Alytuje pavogtas „Lexus": nuostolis – 30 tūkst. eurų

2025-11-05
BNS inf.

Alytuje antradienio rytą pasigesta automobilio „Lexus RX450H“, padarant 30 tūkst. eurų siekiančią žalą.

Alytuje pavogtas „Lexus“: nuostolis – 30 tūkst. eurų / Asociatyvi freepik nuotr.

Kaip trečiadienį nurodė Policijos departamentas, apie 9 val. Alytaus Jaunimo gatvėje pastebėta, kad pavogtas 2018 metais pagamintas automobilis.

Nuostolis siekia 30 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

