Akibrokštas: jurbarkietės skriaudėjas prašo jį išteisinti dėl vieno nusikaltimo

„Jis (jurbarkietės skriaudėjas, – aut. past.) sako, kad pabaigė vykdyti nusikalstamą veiką savanoriškai, o ne dėl to, kad jam buvo sukliudyta. Vaikinas prašo jį išteisinti dėl pasikėsinimo išžaginti. Toks yra jo reikalavimas apeliaciniame skunde, kurį pateikė nuteistojo advokatas“, – portalo žurnalistams teigė Klaipėdos apygardos teismo teisėjo vyriausioji padėjėja komunikacijai Dovilė Saulėnienė.

Pasak pašnekovės, jei Klaipėdos apygardos teismas tenkintų aštuoniolikmečio jurbarkietės budelio skundą ir jį išteisintų dėl pasikėsinimo išžaginti, 3 metų ir 4 mėnesių Tauragės apylinkės teismo paskirta bausmė, jos vykdymą atidedant trejiems metams, sumažėtų, tačiau, kiek tiksliai, kol kas neaišku.

Jis sako, kad pabaigė vykdyti nusikalstamą veiką savanoriškai, o ne dėl to, kad jam buvo sukliudyta.

Primename, kad kovo mėnesį Klaipėdos apygardos teismą pasiekė ne tik nuteistojo, bet ir nukentėjusiosios bei Klaipėdos apygardos prokuratūros skundai, kuriuose prašoma nepilnametės jurbarkietės skriaudėjui skirti realią laisvės atėmimo bausmę.

Jei datos nepakoreguos karantino sąlygos, skundai turėtų būti nagrinėjami gegužės 21 dieną.

Po nuosprendžio – jurbarkietės ašaros

Praėjus dienai po teismo paskelbto nuosprendžio portalo žurnalistai telefonu susisiekė su sumuštos ir išžaginti mėgintos jurbarkietės tėvu Dainiumi. Kalbėdamas apie akibrokštą, vyras sunkiai rinko žodžius.

„Aš nežinau nei ką pasakyti, nėra žodžių. Dukra jaučiasi nelabai gerai. Išgirdusi, ką nusprendė teismas, ji nusiminė ir pradėjo verkti. Sunku apsakyti viską ir įstatymus mūsų valstybėje“, – mintimis dalijosi jis.

Pasak Dainiaus, nors dukros fizinė būklė yra šiek tiek geresnė, merginai iki šiol pagalbą teikia psichologai. Specialistai deda visas pastangas, kad jai padėtų, tačiau, sakė tėvas, dukros būsena iki šiol – nenuspėjama – vieną dieną jos nuotaika – gera, o kitą – jau verkia. Viena baiminasi ir kur nors išeiti.

Vietoj realios bausmės – lygtinė

Primename, kad vasario 27 dieną Tauragės apylinkės teismas paskelbė nuosprendį nepilnametės jurbarkietės skriaudėjo byloje, paskirdamas vaikinui trejų metų ir keturių mėnesių bausmę, jos vykdymą atidedant trejiems metams. Nors per posėdį, vykusį sausio 23 dieną, tyrimą kuravusi prokurorė Edita Mikalainienė buvo siūliusi skirti realią penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Tądien jaunuolis teismo salėje verkė.

Kaip vasarį portalui sakė minėto teismo teisėjo padėjėjas Mindaugas Radvila, tokį sprendimą teismas priėmė esą dėl to, kad jaunuolis anksčiau nusikaltęs ir teistas nebuvo, pripažino savo kaltę bei nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytų veiksmų. Be to, nusikaltimą padarė būdamas nepilnametis. Atsižvelgta ir į tai, kad vaikinas per metus nebuvo baustas administracine tvarka.

Aštuoniolikmečiui teismas taip pat skyrė auklėjamojo poveikio priemones – per visą bausmės atidėjimo laikotarpį jaunuolis turės mokytis arba dirbti, nekeisti gyvenamosios vietos. Kadangi vaikinas nusikaltimą padarė būdamas neblaivus, teismas jį įpareigojo dvylika mėnesių nevartoti alkoholinių gėrimų.

Skriaudėjas nukentėjusiai nepilnametei ir jos tėvui turės sumokėti iš viso dar 7 tūkst. eurų. Kaip teigta, 5 tūkstančius neturtinės žalos jis jau yra atidavęs.

Sukūrė peticiją

Paskelbtas nuosprendis žiauriai sužalotos ir mėgintos išžaginti nepilnametės byloje gerokai papiktino ir visuomenę.

Piliečiai sukūrė elektroninę peticiją, adresuotą Aukščiausiojo Teismo pirmininkui. Žmonės reikalavo ne tik skirti merginos skriaudėjui realią laisvės atėmimo bausmę, bet ir išsiaiškinti, ar niekas nedarė įtakos prokurorei bei teisėjai.

„Už blogį reikia atsakyti, o ne išsisukti. Paprastas žmogelis būtų nuteistas tikrai ne tokia bausme, o čia – pajuoka iš paprastų žmonių. Gėda! Teisėsauga, atsibuskit! – komentuodami po pasirašyta peticija plūdo jie.

Suluošintas gyvenimas

Primename, jog visuomenę sukrėtusi istorija, kai per vakarėlį Tauragės rajone, kaimo turizmo sodyboje, buvo sumušta ir mėginta išžaginti nepilnametė jurbarkietė, įvyko pernai gegužės 26 dieną. Nukentėjusioji iki birželio 12 dienos buvo gydoma Kauno klinikose.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Po to žiauriai sumušta mergina iškart buvo nuvežta gydymui į reabilitacijos kliniką. Pasak specialistų, dieną, kai įvykdytas nusikaltimas, jai buvo sukeltas ne tik fizinis skausmas – sulaužytas žandikaulis, išmušti dantys, bet ir potrauminis stresas.

Įtariamasis buvo neblaivus – po nusikaltimo jam nustatytas 1,12 promilės girtumas.

Pasak prokuratūros, byloje merginos patirti sužalojimai kvalifikuoti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes tokią išvadą pateikė teismo medicinos ekspertai, įvertinę patirtus sužalojimus ir dėl jų kilusias pasekmes sveikatai.

Įtariamasis savo kaltę pripažino ne iš karto, o tik baigiant tirti nusikaltimus – po maždaug 30 liudytojų ir aukos apklausų. Daugumoje apklausų dalyvavo psichologas, atlikta ne viena ekspertizė, surinkti ir išanalizuoti būtinieji duomenys.