Advokatas: buvęs kariuomenės vadas Rupšys ketina duoti parodymus teismui

Pirmadienį Vilniaus apygardos teismas ketina pradėti nagrinėti piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu kaltinamo buvusio Lietuvos kariuomenės vado bylą. V. Rupšys kaltinamas neteisėtai gavęs sveikatos paslaugas – jam buvo sudėti dantų implantai, kurie buvo apmokėti kariuomenės lėšomis.
Pirmajame bylos posėdyje paprastai prokuroras perskaito kaltinamąjį aktą, tuomet kaltinamųjų teiraujamasi, ar jie pripažįsta kaltę pagal pareikštus kaltinimus, ar sutinka duoti parodymus ir kada juos duos – pirmajame posėdyje ar po liudytojų apklausos. Įstatymas leidžia kaltinamiesiems visai neduoti jokių parodymų teismui, tai jų teisė.
„Pirmiausia, reikia paklausyti, ką žmonės kalba", – Eltai sakė V. Rupšio advokatas A. Petrauskas, paklaustas, ar jo klientas sutiktų duoti parodymus iki liudytojų apklausos.
Advokato teigimu, šioje byloje yra daugiau nei 20 asmenų, kurie per ikiteisminį tyrimą buvo apklausti kaip liudytojai. Paprastai tokie asmenys dar kartą būna apklausiami ir teisme.
Naujienų portalas „Delfi“ pernai pranešė, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl V. Rupšio dantų implantų, apmokėtų kariuomenės lėšomis. Skelbta, jog pavasarį Krašto apsaugos ministerija (KAM) sulaukė skundo dėl galimai neteisėtai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų. Jo pagrindu ir kreiptasi į teisėsaugą.
V. Rupšys Eltai anksčiau yra pasakojęs, kad komandiruotės metu 2022 m. jam skilo dantys, paskui gydytojai nusprendė juos pašalinti. Buvo atliktas nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas ir pripažinta, kad tai nutiko darbe. Vadovaujantis teisės aktais, buvo atliktas gydymas. Dantų implantavimas kainavo apie 4 tūkst. eurų.
Advokatą stebina tyrimui pasirinktos institucijos
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas STT gavus Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešimą.
Be V. Rupšio byloje yra dar vienas kaltinamasis – buvusiam Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos medikui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.
Jo advokatas Simonas Slapšinskas sakė, kad klientas per ikiteisminį tyrimą kaltės nepripažino. Paklaustas, kokia Š. Ratkaus pozicija dabar ir kada jis ketina duoti parodymus, gynėjas pasiūlė palaukti pirmadienio. Jis tik išreiškė nuostabą, kad dantų implantų tyrimas buvo patikėtas STT ir prokuratūros padaliniui, atsakingiems už kovą su korupcija.
„Karo policija tiria įvairiausias bylas. Dabar dėl menkaverčių dalykų užkraunama prokuratūra, STT. Bet yra kaip yra. Labai keista, kad buvo nuspręsta, kad Karo policija nepajėgi atsakyti į elementarų klausimą – medicinos paslaugos buvo suteiktos pagrįstai ar ne. Tai negali būti vertinama kaip korupcinis įvykis. Kodėl tiria STT, o vadovauja prokuratūra? Keista, kad Lietuvos kariuomenė pati negali išspręsti tokio klausimo. Užsienio šalyse tai sprendžia specializuoti padaliniai“, – Eltai sakė Š. Ratkaus advokatas S. Slapšinskas.
Kaip skelbė žiniasklaida, skunde KAM buvo nurodoma, kad Karo medicinos tarnybos vado pavaduotojas Š. Ratkus, kuris yra odontologas, palaikė draugiškus santykius su buvusiu kariuomenės vadu V. Rupšiu.
