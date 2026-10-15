 Nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo 25,6 tonos amonio salietros

Nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo 25,6 tonos amonio salietros

2026-10-15 10:07
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šakių rajone trečiadienį nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo transporto priemonės vežtas krovinys – 25,6 tonos amonio salietros, pranešė ugniagesiai.

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<span>Nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo 25,6 tonos amonio salietros</span>
Nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo 25,6 tonos amonio salietros / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

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Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 13.19 val. pranešta, kad Šakių rajone, Kidulių seniūnijoje, Kriaušaičių kaime, vilkikas „Volvo“ nuvažiavo nuo kelio. Nurodyta, jog per avariją išsiliejo kuras, į pievą išbėgo amonio trąšos (vilkiko vežtas krovinys).

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, vilkikas buvo nuvažiavęs į šalikelę ir apvirtęs ant šono. Iš vilkiko bako į javų lauką išbėgo dyzelinis kuras, išbyrėjo krovinys – 25,6 tonos amonio salietros. Vairuotojas nenukentėjo.

Sustabdžius kuro tekėjimą iš bako, buvo apkastas plotas naftos produktams sulaikyti, atjungtas vilkiko akumuliatorius.

Atvykę kelių priežiūros darbuotojai surinko teršalus (išsiurbta apie 1 tona dyzelino).

Vietinis ūkininkas traktoriumi padėjo išbyrėjusį krovinį perkrauti į kitą įmonės vilkiką.

Išvežtas sunkvežimis ir jo priekaba, ugniagesiai nuvalė kelio dangą.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Šakių rajonas
vilkikas
avarija LT
amonio salietra

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