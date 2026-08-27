Nepale po pražūtingų potvynių dingo lietuvė

„Neseniai gavome oficialios informacijos, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios“, – žurnalistams sakė A. Stakėnienė.
Pasak jos, URM šiuo metu palaiko ryšį su Nepalo institucijomis, o prie Lietuvos pilietės paieškos prisideda ir šalyje dirbantis Lietuvos garbės konsulas.
„Šiuo metu bendraujame būtent su vietos institucijomis, turime garbės konsulą Nepale, tai jis daug tikrai mums padeda. Ir kai tik turėsime naujausios informacijos, ją patvirtinsime ir informuosime“, – teigė URM kanclerė.
Ministerija taip pat bando susisiekti su dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais.
„Kol kas jos artimieji su mumis nesusisiekė, bet mes patys ieškome kontakto su artimaisiais, kad galėtumėme juos informuoti apie šitą žinią“, – sakė A. Stakėnienė.
URM kanclerė teigė, kad šiuo metu ministerija neturi informacijos apie daugiau Lietuvos piliečių, kurie šiame regione būtų dingę arba kurių likimas nebūtų žinomas.
Tiesa, ministerija žino apie dar vieną Lietuvos pilietį, esantį tame pačiame regione. Su juo, pasak A. Stakėnienės, trečiadienį pavyko susisiekti – jis yra saugioje teritorijoje ir yra sveikas.
„Šiuo metu žinome, kad tikrai dar vienas Lietuvos pilietis yra tame regione, bet vakar pavyko su juo susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje ir viskas su juo yra gerai“, – teigė ji.
Ministerijos duomenimis, Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvynių paveiktame regione.
Dingusiųjų skaičius išaugo
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas ketvirtadienio rytą žurnalistams teigė, kad po potvynio Nepale su dviem Lietuvos piliečiais jau pavyko susisiekti, tačiau kitų regione esančių lietuvių situacija tuo metu dar nebuvo aiški.
„Žinau, kad URM intensyviai dirba, ieško kontaktų. Žmonės, aišku, likę be ryšio. Ar jie yra dingę be žinios, ar mes paprasčiausiai negalime jiems prisiskambinti, – tai šitoje vietoje aiškinamės“, – sakė V. Vitkauskas.
Kaip skelbta, po pražūtingo potvynio Nepale dingusių žmonių skaičius išaugo iki 826. Tarp jų yra mažiausiai 579 turistai iš šalies ir užsienio. Bendras dingusių žmonių skaičius Nepale ir Kinijoje viršijo 1,3 tūkst.
Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos.
Iki šiol abiejose sienos pusėse rasti 165 žuvusiųjų kūnai. Autonominiame Tibeto regione, Kinijos duomenimis, dingusiais laikomi 558 asmenys.
Milžiniška potvynio banga, kurią, JAV geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, sukėlė ledyno griūtis, trečiadienį sunaikino ištisus miestus ir kaimus Nepalo ir Tibeto pasienio regione. Nepale, policijos duomenimis, iki šiol rasti 162 žuvusieji, o Tibete, anot valstybinės žiniasklaidos, trys.
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