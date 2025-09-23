Tragiška paieškų baigtis Rietave: dviejų aukštų pastato griuvėsiuose rastas žuvęs vyras

Apie 9 val. ugniagesiai gelbėtojai griuvėsiuose rado ir iškėlė vyrą be gyvybės požymių. Greitosios pagalbos medikai konstatavo mirtį.
Skelbiama, kad apie 1.30 val. Žeberių kaime avarinės būklės pastate, kuriame gyvena moteris, gimusi 1945 metais, ir jos sūnus, gimęs 1972 metais, įgriuvo dalis pastato stogo, suvirto gelžbetoninės perdangos, sienos ir laiptai.
Įtariama, kad minėtas vyras gali būti prispaustas griuvėsių.
Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, buvo gautas pranešimas, kad griuvėsiuose gali būti žmogus. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, griuvėsiuose žmogaus nesimatė, pavojingai kabojo sugriuvusio pastato konstrukcijos, kurias teko tvirtinti.
Pasak E. Zdanevičienės, pagal pirminę informaciją, sugriuvęs pastatas yra buvę kolūkio kultūros namai.
Ugniagesiai gelbėtojai ten dirbo visą naktį, darbai tęsiami ir ryte. Rietavo ugniagesiams į pagalbą naktį atvyko kolegos iš Klaipėdos ir Vilniaus. Pastarieji atvyko su specialia įranga, skirta paieškai ir gelbėjimui griuvėsiuose.
Gelbėtojams talkino savivaldybės kranas, kuriuo buvo keliamos gelžbetonines plokštes.
Naujausi komentarai