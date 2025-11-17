 Teisės vairuoti neturinčio jaunuolio vairuojamas BMW nulėkė nuo kelio: sužaloti du žmonės

Teisės vairuoti neturinčio jaunuolio vairuojamas BMW nulėkė nuo kelio: sužaloti du žmonės

2025-11-17 10:16
ELTOS inf.

Šakių rajone sekmadienio vakarą automobiliui nulėkus nuo kelio, per avariją sužaloti du žmonės, informavo policija.

Teisės vairuoti neturinčio jaunuolio vairuojamas BMW nulėkė nuo kelio: sužaloti du žmonės
Teisės vairuoti neturinčio jaunuolio vairuojamas BMW nulėkė nuo kelio: sužaloti du žmonės / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.19 val. kelyje Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas teisės vairuoti neturinčio vyro (gim. 2001 m.) vairuojamas automobilis BMW išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir nuvažiavo nuo kelio.

Per eismo įvykį sužalotas BMW vairuotojas, kuris pristatytas į Šakių ligoninės Priėmimo skyrių, ir keleivis (gim. 2004 m.), kuris išvežtas į Kauno klinikinę ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Šakių rajonas
BMW
avarija LT
sužaloti žmonės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų