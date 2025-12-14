Šeštadienį Lietuvoje – 29 eismo įvykiai

Kaip skelbia Policijos departamentas, iš visų įvykusių eismo įvykių šeši buvo įskaitiniai. Juose žuvusių nebuvo, nukentėjo šeši nepilnamečiai.
Įskaitinius eismo įvykius sukėlė blaivūs vairuotojai.
Per pastarąją parą Lietuvoje užregistruoti 29 eismo įvykiai, iš kurių du įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės.
