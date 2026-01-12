Policija ieško Kamilės Jurkšaitytės: dingo išėjusi iš šeimos centro globos namų

Mergina, gimusi 2008 metais, sausio 9 d. apie 21.15 val. išėjo iš Alytaus miesto šeimos centro globos namų ir iki šiol negrįžo. Dingusioji iš centro pasišalina ne pirmą kartą.
K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. Išeidama ji vilkėjo juodos spalvos striukę, pilkos spalvos kelnes.
Asmenis, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, +370 700 65733 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
