 Pasvalio rajone per eismo įvykį sužeista moteris mirė ligoninėje

2025-09-17 19:09
BNS inf.

Pasvalio rajone per avariją sužalota moteris mirė ligoninėje, trečiadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.

Pasvalio rajone per eismo įvykį sužeista moteris mirė ligoninėje / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Jos duomenimis, rugsėjo 17 dieną apie 7 val. Pasvalio rajone, ties Pajiešmenių kaimu, automobilis „Opel“ iš šalutinio kelio išvažiavo į pagrindinį ir susidūrė su ta pačia kryptimi važiavusiu sunkvežimiu „Daf “.

Nukentėjo „Opel“ vairuotoja, gimusi 1967 metais, ir keleivė, gimusi 1942 metais.

Vėliau policija informuota, kad lengvąjį automobilį vairavusi moteris ligoninėje mirė. Keleivė gydoma ligoninėje.

