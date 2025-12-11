Panevėžyje užsidegus namui, žuvo žmogus

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, apie 21.05 val. buvo gautas pranešimas, kad Spaustuvės gatvėje dega namas.
„Ugniagesiai pranešė, kad iš namo išneštas žmogus be gyvybės ženklų. Medikai konstatavo mirtį“, – nurodė policija.
Įvykio vietoje dirba pareigūnai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos budintis pareigūnas BNS nurodė, kad gaisras kilo vieno aukšto mediniame name, ugnies plitimas sustabdytas.
„Šiuo metu paskelbta lokalizacija, dar vyksta darbai“, – sakė budėtojas.
Ugniagesiams apie gaisrą pranešta apie 20.41 val., maždaug po dešimties minučių gelbėtojai medikams perdavė žmogų, kuriam konstatuota mirtis, dar po dešimties minučių gaisras buvo lokalizuotas.
„Pranešime buvo nurodyta, kad galimai yra du žmonės, bet išžvalgius pastatą rastas vienas ir kol kas daugiau neaptikta“, – pažymėjo budėtojas.
