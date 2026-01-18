 Nevaikiški vaikų žaidimai: dvylikametis apdegino devynmetį

Šeštadienio vakarą į Kauno ligoninę iš Vilkaviškio buvo atvežtas nudegimus patyręs berniukas.

Nevaikiški vaikų žaidimai: dvylikametis apdegino devynmetį / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, 2017 metais gimęs mažametis sausio 17 d. apie 22 val. iš Vilkaviškio rajone esančių namų pirmiausia buvo atvežtas į Vilkaviškio ligoninę bei tą patį vakarą išgabentas į Kauną.

Pirminiais duomenimis, vaikas tą pačią dieną apie 20.30 val. nudegimus patyrė kitam mažamečiui, gimusiam 2014 metais, papurškus aerozoliniu purškalu į orą ir jį padegus žiebtuvėliu.

Policija surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

