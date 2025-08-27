Neeilinis įvykis Alytuje: policijos ekipažą sustabdę vaikai pranešė apie nelaimę

Pasak Alytaus apskrities policijos pareigūnų, vaikai sustabdė Alytuje, Topolių gatvėje, rugpjūčio 27 d. patruliavusį policijos ekipažą. Jie pranešė, kad nukrito ir susižalojo gatve ėjusi moteris, kuriai galėtų būti apie 70 metų.
Į įvykio vietą nuvykę policininkai iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigadą. Medikai moteriai pagalbą suteikė vietoje. Važiuoti į ligoninę nukentėjusioji atsisakė.
Policijos ekipažas parvežė moterį į namus. Pasak policininkų, ji buvo akivaizdžiai neblaivi, sklido alkoholio kvapas.
