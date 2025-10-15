 Miške miręs vyras ir sušalusi moteris šalia užminė mįslę teisėsaugai

Miške miręs vyras ir sušalusi moteris šalia užminė mįslę teisėsaugai

– šalia miško rastas automobilis, vieta – sunkiai privažiuojama
2025-10-15 11:41
Berta Banytė

Šiaulių rajono miške antradienį radus mirusį vyrą ir sušalusią moterį šalia, kurios gyvybė netrukus užgeso ligoninėje, įvykį tiriantys teisėsaugininkai atskleidė daugiau detalių. Tačiau kol kas ir jiems šis kraupus radinys – mįslė.

Asociatyvi J. Elinsko/BNS nuotr.

„Informacijos apie įvykį nėra daug. Daug neatsakytų klausimų“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams teigė Šiaulių apskrities policijos atstovė Dovilė Vaitekūnaitė.

Pasak pašnekovės, gulinčius vyrą ir moterį miške pastebėjo visureigiais pravažiavę pramogaujantys žmonės. Jie iškvietė specialiąsias tarnybas. Kelias toje vietoje, kur buvo rasti vyras ir moteris, – sunkiai privažiuojamas. Medikų brigada ten pateko sunkiai.

Į benamius jie taip pat nepanašūs – tvarkingi. 

„Vyrui iš karto konstatuota mirtis. O sušalusi moteris buvo nuvežta į ligoninę ir ten mirė. Netoli miško buvo rastas ir automobilis“, – detalizavo Šiaulių apskrities policijos atstovė.

Pirminiais duomenimis, į mišką jie, tikėtina, atvažiavo minėtu automobiliu. Tačiau, ką čia veikė, neaišku, nes informacijos, kuri leistų teigti, kad vyras ir moteris grybavo ar uogavo, teisėsauga neturi. „Nei grybų, nei uogų nerasta. Šie du žmonės – Šiaulių gyventojai. Kas juos sieja, negaliu atsakyti, tokios informacijos neturiu“, – sakė D. Vaitekūnaitė.

Pašnekovės teigimu, nei vyras, nei moteris anksčiau nebuvo ieškoti kaip dingę be žinios. Į benamius jie taip pat nepanašūs – tvarkingi. „Kas nutiko, daugiau paaiškės ikiteisminio tyrimo mirties priežasčiai nustatyti metu. Informacija kol kas – miglota“, – sakė ji.

Teisėsauga šiuo metu tiria įvairias įvykio versijas.

Primename, kad spalio 14 d. apie 20.36 val. Pakarčiūnų kaime, miške, rastas mirusio vyro, gimusio 1977 metais, kūnas. Šalia jo buvo rasta moteris, gimusi 1984 metais. Ji dėl bendro kūno sušalimo pristatyta į ligoninę. Tačiau tos pačios dienos vakarą, 21.43 val., mirė.

