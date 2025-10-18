Lazdijų rajone per avariją nukentėję trys mažamečiai išvežti į ligoninę

Kaip skelbia Alytaus apskrities policija, apie 17.45 val. Juozapavo kaimo ribose, kelyje Lazdijai-Akmeniai, į moters (gimusios 1972 metais) vairuojamą automobilį BMW atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs ir saugaus atstumo nesilaikęs automobilis „Audi“, kurį vairavo vyras (gimęs 1995 metais).
Eismo įvykio metu nukentėjo BMW vairuotoja, taip pat „Audi“ automobiliu vykę keleiviai: moteris (gimusi 1999 metais), dvi mergaitės (gimusios 2017 ir 2018 metais) ir berniukas (gimęs 2024 metais). Mažamečiai dėl patirtų sužalojimų išvežti į Kauno klinikas.
Skelbiama, kad vairuotojai buvo blaivūs. Įvykio aplinkybes policija tikslina.
