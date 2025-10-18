 Lazdijų rajone per avariją nukentėję trys mažamečiai išvežti į ligoninę

Lazdijų rajone per avariją nukentėję trys mažamečiai išvežti į ligoninę

2025-10-18 11:07
BNS inf.

Lazdijų rajone penktadienį susidūrus dviem automobiliams nukentėjo penki žmonės, iš jų trys vaikai, kurie išvežti į Kauno klinikas.

Lazdijų rajone per avariją nukentėję trys mažamečiai išvežti į ligoninę
Lazdijų rajone per avariją nukentėję trys mažamečiai išvežti į ligoninę / T. Biliūno / BNS nuotr.

Kaip skelbia Alytaus apskrities policija, apie 17.45 val. Juozapavo kaimo ribose, kelyje Lazdijai-Akmeniai, į moters (gimusios 1972 metais) vairuojamą automobilį BMW atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs ir saugaus atstumo nesilaikęs automobilis „Audi“, kurį vairavo vyras (gimęs 1995 metais).

Eismo įvykio metu nukentėjo BMW vairuotoja, taip pat „Audi“ automobiliu vykę keleiviai: moteris (gimusi 1999 metais), dvi mergaitės (gimusios 2017 ir 2018 metais) ir berniukas (gimęs 2024 metais).  Mažamečiai dėl patirtų sužalojimų išvežti į Kauno klinikas.

Skelbiama, kad vairuotojai buvo blaivūs. Įvykio aplinkybes policija tikslina.

Šiame straipsnyje:
Lazdijų rajonas
Vaikai
mažamečiai
ligoninė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų