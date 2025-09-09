 Kelmės rajone iš tvenkinio ištrauktas vyro kūnas

2025-09-09 10:24
Gytis Pankūnas (ELTA)

Kelmės rajone pirmadienį iš tvenkinio ištrauktas vyro kūnas, pranešė policija.

Kelmės rajone iš tvenkinio ištrauktas vyro kūnas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 15.30 val. Žvynakių kaime iš namo kieme esančio tvenkinio buvo ištrauktas vyro (gim. 1983 m.) kūnas be išorinių sužalojimų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

