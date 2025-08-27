Ignalinoje pareigūnų reikalavimui sustoti nepaklusęs vairuotojas susidūrė su policijos automobiliu

Anot Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimo, apie 18.35 val. Budrių gatvėje automobilis „Volvo“ nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su kitu tarnybiniu policijos automobiliu „Ford“.
Per eismo įvykį nukentėjo „Volvo“ vairuotojas ir policijos pareigūnas.
Vairuotojas perduotas medikams, abiejų gyvybei pavojaus nėra.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai