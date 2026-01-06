 Girtutėlį pusnyje miegantį estą išgelbėjo pasieniečiai

Antrąją šių metų dieną Tribonių pasieniečiai išgelbėjo vieno maršrutiniu autobusu iš Baltarusijos važiavusio keleivio jei ne gyvybę, tai bent sveikatą. Autobuso vairuotojas išlaipino gerokai alkoholio padauginusį Estijos pilietį, kuris nuvirto į pusnį ir kaipmat užmigo, skelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Girtutėlį pusnyje miegantį estą išgelbėjo pasieniečiai

Penktadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos pareigūnai Šalčininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) tikrinę į Lietuvą įvažiuojančias transporto priemones ir jais vykstančius asmenis, pastebėjo, kaip iš autobuso „Setra S431“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais buvo išlaipintas vienas keleivis. Tai nutiko jau po pasienio ir muitinės tikrinimo, už PKP ribų, prie muitinės rekontrolės namelio. Išlaipintasis nukrito į sniegą ir iš ten nebesikėlė. Pasieniečiai jį rado miegantį pusnyje, nuo vyro sklido stiprus alkoholio tvaikas.

VSAT pareigūnai „pavargusį“ keleivį, kad pavojingai neatšaltų, atnešė į PKP autobusų tikrinimo salę. Pavyko išsiaiškinti, kad šis vyras, 53-ejų Estijos pilietis, autobuse elgėsi neadekvačiai ir agresyviai, todėl vairuotojas jį išsodino.

Pasieniečiai šiam keleiviui suteikė pirmąją medicinos pagalbą, apie įvykį pranešė bendruoju pagalbos telefonu, o atvykus policijos ekipažui – perdavė jam Estijos pilietį.

