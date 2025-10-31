Gaisravietėje – sudegęs senolio kūnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 30 d. apie 8.33 val. Daukniškių kaime užgesinus gaisrą gyvenamajame name, gaisravietėje rastas vyro (gim. 1944 m.) sudegęs kūnas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugniagesiams reaguojant į pranešimą dėl gaisro ir atvykus į įvykio vietą, namas degė atvira liepsna. Gaisro metu sudegė stogo konstrukcija, antras aukštas, viduje buvę namų apyvokos daiktai.
Likusios pirmo aukšto sienos buvo išardytos. Žmogaus kūnas ugniagesių buvo rastas, atliekant baigiamuosius darbus gaisravietėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai