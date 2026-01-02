 Druskininkuose dingo 80-metė Marytė Kniubienė

Druskininkuose dingo 80-metė Marytė Kniubienė

moteris sunkiai vaikšto
2026-01-02 10:57
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Druskininkų policijos komisariato pareigūnai ieško be žinios dingusios 80-metės moters.

Marytė Kniubienė Marytė Kniubienė

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Garbaus amžiaus moteris dingo pirmąją Naujųjų metų dieną – ketvirtadienį, apie 14 val., ji išėjo iš namų, esančių Druskininkuose, Gardino gatvėje, ir iki šiol negrįžo.

Policija pranešė, kad Marytė Kniubienė, gimusi 1946 metais, yra apie 150 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, plaukai – žili ir surišti į kuoduką, ji sunkiai vaikšto.

M. Kniubienė išeidama iš namų dėvėjo žalsvos spalvos marškinėlius trumpomis rankovėmis, juodas kelnes, avėjo įsispiriamus batus – kroksus.

Ką nors žinančius, mačiusius ar galinčius suteikti reikšmingos informacijos apie dingusiąją policija prašo kreiptis į Alytaus apskr. VPK Druskininkų PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Rupeikienę, tel. +370 700 65534, mob. +370 600 56946 arba skambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Marytė Kniubienė
dingo be žinios
ieško policija
Druskininkai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų