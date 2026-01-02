Druskininkuose dingo 80-metė Marytė Kniubienė

Garbaus amžiaus moteris dingo pirmąją Naujųjų metų dieną – ketvirtadienį, apie 14 val., ji išėjo iš namų, esančių Druskininkuose, Gardino gatvėje, ir iki šiol negrįžo.
Policija pranešė, kad Marytė Kniubienė, gimusi 1946 metais, yra apie 150 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, plaukai – žili ir surišti į kuoduką, ji sunkiai vaikšto.
M. Kniubienė išeidama iš namų dėvėjo žalsvos spalvos marškinėlius trumpomis rankovėmis, juodas kelnes, avėjo įsispiriamus batus – kroksus.
Ką nors žinančius, mačiusius ar galinčius suteikti reikšmingos informacijos apie dingusiąją policija prašo kreiptis į Alytaus apskr. VPK Druskininkų PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Rupeikienę, tel. +370 700 65534, mob. +370 600 56946 arba skambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
