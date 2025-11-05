 Avarija kelyje Kaunas–Zapyškis–Šakiai: po smūgio „Jeep“ nulėkė nuo kelio, sužeisti du žmonės

2025-11-05 16:17 kauno.diena.lt inf.

Šakių rajone susidūrus lengvajam automobiliui ir visureigiui į medikų rankas perduoti du žmonės.

Pasak Marijampolės apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį Šakių rajone, Lukšių miestelyje, A. Tatarės gatvėje, buvo gautas lapkričio 5 d. 12.49 val.

Kaip teigta, čia susidūrė du automobiliai: „Volkswagen“ ir visureigis „Jeep“. Kaip paaiškėjo, visureigį vairavo blaivus vyras, gimęs 1959 metais. Per avariją jis nenukentėjo.

Į Kauno ligoninę išvežtas vyras, gimęs 1951 metais, ir moteris, gimusi 1952 metais.

Pirminiais duomenimis, avarija įvyko, kai „Jeep“ važiavo keliu Kaunas–Zapyškis–Šakiai, Kauno kryptimi. O „Volkswagen“ tuo metu iš šio kelio įsukinėjo į netoliese esantį kiemą. Po smūgio visureigis nulėkė į griovį.

Policijos pareigūnai tikslina eismo įvykio aplinkybes.

