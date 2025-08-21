Avarija „Via Baltica“ kelyje: susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui žuvo moteris

Nelaimė įvyko rugpjūčio 21 d. apie 12.17 val. Panevėžio rajone, Paįstrio seniūnijoje, Gegužinės kaime, „Via Baltica“ kelyje. Anot policijos, susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis.
Per avariją žuvo lengvojo automobilio keleivė.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykyje dalyvavo lengvasis automobilis, du sunkvežimiai ir mikroautobusas.
Eismas nukreipiamas gretutiniais keliais.
Informacija tikslinama.
