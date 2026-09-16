Nelaimė sodyboje: vyrą užmušė medis

Jo teigimu, antradienį apie 12 val. Plioplių kaime, sodybos teritorijoje, rastas medžio prispausto vyro, gimusio 1960 metais, kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kazlų Rūdos savivaldybėje medis mirtinai sužalojo vyrą, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
Jo teigimu, antradienį apie 12 val. Plioplių kaime, sodybos teritorijoje, rastas medžio prispausto vyro, gimusio 1960 metais, kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai