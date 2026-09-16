 Nelaimė sodyboje: vyrą užmušė medis

Nelaimė sodyboje: vyrą užmušė medis

2026-09-16 12:20
BNS inf.

Kazlų Rūdos savivaldybėje medis mirtinai sužalojo vyrą, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Nelaimė sodyboje: vyrą užmušė medis</span>
Nelaimė sodyboje: vyrą užmušė medis / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Jo teigimu, antradienį apie 12 val. Plioplių kaime, sodybos teritorijoje, rastas medžio prispausto vyro, gimusio 1960 metais, kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Kazlų rūda
vyro lavonas
medis
užmušė medis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų