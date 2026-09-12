 Naktį Kaišiadoryse į stulpą trenkėsi automobilis: prireikė ugniagesių

Naktį Kaišiadoryse į stulpą trenkėsi automobilis: prireikė ugniagesių

2026-09-12 08:50
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Naktį į šeštadienį Kaišiadoryse apvirto automobilis, ugniagesiai vadavo po avarijos išlipti negalėjusią moterį.

<span>Naktį Kaišiadoryse į stulpą trenkėsi automobilis: prireikė ugniagesių</span>
Naktį Kaišiadoryse į stulpą trenkėsi automobilis: prireikė ugniagesių / Asociatyvi P. Adamovič / BNS nuotr.

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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 3.50 val. buvo gautas pranešimas, kad V. Kudirkos gatvėje ant šono nuvirto automobilis „Toyota“, iš jo negali išlipti sąmoninga moteris.

Atvykę ugniagesiai pamatė, kad automobilis atsitrenkęs į stulpą ir apvirtęs ant šono.

Transporto priemonės viduje buvo neprispausta vairuotoja, bet negalėjo išlipti.

Ugniagesiai išpjovė priekinį automobilio stiklą ir nupjovė užsifiksavusį saugos diržą.

Moteriai buvo uždėtas kaklo įtvaras, ji paguldyta ant imobilizavimo lentos ir 4.02 val. perduota medikams.

Ugniagesiai taip pat atjungė „Toyota Yaris Verso“ akumuliatorių,  o patį automobilį atvertė  ant ratų ir patraukė į šalikelę.

Ant važiuojamosios kelio dalies 1 m² plote buvo išsilieję tepalo.

Gelbėtojai naftos produktus surinko, nušlavė pabirusias duženas ir nuplovė kelio dangą.

Šiame straipsnyje:
automobilis
avarija
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Kaišiadorys
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