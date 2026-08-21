 Naktį bute rastas negyvas vyras: įtariamasis nužudymu – sulaikytas

Naktį bute rastas negyvas vyras: įtariamasis nužudymu – sulaikytas

2026-08-21 09:37
BNS inf.

Panevėžyje, Kranto gatvėje esančiame bute, penktadienio naktį rastas negyvo vyro kūnas, įtariama žmogžudystė, pranešė Policijos departamentas.

<span>Naktį bute rastas negyvas vyras: įtariamasis nužudymu – sulaikytas</span>
Naktį bute rastas negyvas vyras: įtariamasis nužudymu – sulaikytas / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

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1960 metais gimusio vyro kūnas rastas apie 00.35 val. 

2000 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 2,03 prom. girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

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negyvas vyras
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