Naktį bute rastas negyvas vyras: įtariamasis nužudymu – sulaikytas

1960 metais gimusio vyro kūnas rastas apie 00.35 val.
2000 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 2,03 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Panevėžyje, Kranto gatvėje esančiame bute, penktadienio naktį rastas negyvo vyro kūnas, įtariama žmogžudystė, pranešė Policijos departamentas.
1960 metais gimusio vyro kūnas rastas apie 00.35 val.
2000 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 2,03 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
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