Naktį – aliarmas Draugystės gatvėje: dėl gaisro evakuota 20 žmonių

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, birželio 12 d. 2.49 val. gautas pranešimas, kad iš Draugystės gatvėje esančio buto rūksta juodi dūmai, jaučiamas degėsių kvapas.
Atvykus ugniagesiams, laiptinė buvo stipriai pridūminta, iš pirmajame aukšte esančios ūkinės patalpos veržėsi dūmai, viduje degė sukrautos šiukšlės ir trys padangos.
Laiptinės patalpos buvo stipriai uždūmintos, iš butų, kur buvo didžiausia dūmų koncentracija, buvo evakuojami žmonės, kitų butų gyventojams rekomenduota atsidaryti langus.
Evakuota 20 žmonių, išdegė 2 kv. m. dydžio ūkinė patalpa, apdegė medinės durys, patalpa anksčiau buvo skirta buitinių atliekų konteineriui.
Laiptinės patalpos išvėdintos, žmonės grįžo į savo butus.
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