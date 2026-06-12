 Naktį – aliarmas Draugystės gatvėje: dėl gaisro evakuota 20 žmonių

Naktį – aliarmas Draugystės gatvėje: dėl gaisro evakuota 20 žmonių

2026-06-12 09:00
BNS inf.

Kaune penktadienį naktį dėl gaisro iš daugiabučio evakuota 20 žmonių.

<span>Naktį – aliarmas Draugystės gatvėje: dėl gaisro evakuota 20 žmonių</span>
Naktį – aliarmas Draugystės gatvėje: dėl gaisro evakuota 20 žmonių / Asociatyvi G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, birželio 12 d. 2.49 val. gautas pranešimas, kad iš Draugystės gatvėje esančio buto rūksta juodi dūmai, jaučiamas degėsių kvapas.

Atvykus ugniagesiams, laiptinė buvo stipriai pridūminta, iš pirmajame aukšte esančios ūkinės patalpos veržėsi dūmai, viduje degė sukrautos šiukšlės ir trys padangos.

Laiptinės patalpos buvo stipriai uždūmintos, iš butų, kur buvo didžiausia dūmų koncentracija, buvo evakuojami žmonės, kitų butų gyventojams rekomenduota atsidaryti langus.

Evakuota 20 žmonių, išdegė 2 kv. m. dydžio ūkinė patalpa, apdegė medinės durys, patalpa anksčiau buvo skirta buitinių atliekų konteineriui.

Laiptinės patalpos išvėdintos, žmonės grįžo į savo butus.

Šiame straipsnyje:
gaisras
daugiabutis
evakuoti žmonės
draugystės gatvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų