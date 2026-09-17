Nacionalinėje mokėjimo agentūroje – FNTT pareigūnai: krečia direktorių

Apie tai pirmasis pranešė portalas „Delfi“. LRT portalo duomenimis, kratos atliekamos pas agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių.
FNTT plačiau nekomentuoja atliekamų veiksmų.
„Byla yra kontroliuojama Europos prokuratūros prokuroro, todėl visą viešinamą informaciją turime derinti su juo“, – BNS paaiškino FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Stravinskas.
„Atliekant ikiteisminį tyrimą, toliau vykdomi intensyvūs tyrimo veiksmai“, – sakė FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.
Tarnyba, kaip ir anksčiau, žada papildomą ir detalesnę informaciją pateikti, kai tai nepakenks ikiteisminio tyrimo sėkmei.
Kaip rašė BNS, tai antras kartas, kai FNTT pareigūnai lankosi NMA, jie kratas atliko ir antradienį.
Tuomet tarnyba skelbė, kad FNTT ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai NMA susiję su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims.
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