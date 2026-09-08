Muitinės kriminalistams pro akis nepraslydo įtartinas mikroautobusas: jame – nelegalus krovinys

Skelbiama, kad praėjusį penktadienį MKT pareigūnų patrulis magistraliniame kelyje A2 Vilnius–Panevėžys stabdė ir tikrino automobilius.
Apie 18 val. vakaro pareigūnai pastebėjo link Vilniaus važiavusį įtartiną mikroautobusą „Renault Trafic“, kurį pavyko sustabdyti ties Maišiagala, tarnybiniu automobiliu užblokavus kelią.
Vairuotojas, palikęs automobilį, mėgino bėgti į netoliese esantį mišką, tačiau muitinės kriminalistai jį pasivijo ir sulaikė.
Atvėrus mikroautobuso duris, paaiškėjo, kad „Renault Trafic“ pilnas dėžių su nelegaliais rūkalais. Iš viso pareigūnai rado 25 tūkst. pakelių įvairių rūšių cigarečių – „Marlboro Gold“, „Marlboro Silver“, „Marlboro Red“ ir „Winston Blue“, kurių bendra vertė (priskaičiavus mokesčius) daugiau nei 140 tūkst. eurų.
Visos cigaretės buvo be banderolių, įtariama, kad tai gali būti falsifikuoti tabako gaminiai.
Nelegalus krovinys, automobilis ir vairuotojas, kuris yra Lietuvos pilietis, buvo sulaikyti.
MKT Vilniaus skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.
Vėliau vairuotojas buvo paleistas, skyrus kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.
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