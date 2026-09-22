Mokytojo biografiją sutepė narkotikų šleifas: kvapas automobilyje buvo tik pradžia

Kaip teigiama portalo publikacijoje, anot policijos, rugsėjo 5 d. apie 00.35 val. Vilkaviškyje, Paupio gatvėje, patikrinti buvo sustabdytas automobilis „VW Touran“, jame rasta nedidelė pakuotė su galimai narkotinėmis medžiagomis.
Portalas „lrt.lt“ skelbė, kad sustabdytame automobilyje buvo du Vilkaviškio švietimo įstaigų darbuotojai.
„Esant kvapo indikacijai, sklindančiai iš automobilio, pareigūnai uždavė klausimų, susijusių su tuo, ar automobilyje nėra draudžiamų medžiagų, ar du automobilyje buvę asmenys – vairuotojas ir keleivis – neturi draudžiamų medžiagų. Buvo apieškotas automobilis ir jame rasta pakuotė su galimai augalinės kilmės medžiaga, kuri sukėlė pareigūnams pagrįstų įtarimų“, – LRT radijui situaciją apibūdino prokuroras Arūnas Žukauskas.
Transporto priemonėje, kaip minėta, rasta (apie 1 g) galimai kvaišalų – kaip įtariama, kanapių. Anot LRT radijo, vienas iš automobilyje buvusių mokytojų pripažino, jog pakuotė priklauso jam.
Abu transporto priemonėje buvę asmenys nuo alkoholio apsvaigę nebuvo. Jie taip pat patikrinti ir dėl apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų, tačiau šio tyrimo rezultatai nėra viešinami.
Pasak prokuroro A. Žukausko, buvo atlikta krata ir asmens, kuriam priklausė automobilyje rasti galimai kvaišalai, namuose. Ten aptikta dar daugiau galimai augalinės kilmės narkotinių medžiagų – apie 20–30 g.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
LRT radijas skelbė, jog disponavimu kvaišalais įtariamas asmuo dirbo mokytoju Vilkaviškio Salomėjos Neries pagrindinėje mokykloje, taip pat darbavosi Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Vyras vėliau savo darbdaviams pranešė išeinantis iš darbo.
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