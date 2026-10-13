 Marijampolėje „Regitros“ padalinyje vyras galimai laikė egzaminą kito žmogaus vardu

Marijampolėje „Regitros“ padalinyje vyras galimai laikė egzaminą kito žmogaus vardu

2026-10-13 08:58
Gytis Pankūnas (ELTA)

Marijampolėje „Regitros“ padalinyje vyras galimai laikė egzaminą kito žmogaus vardu.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Marijampolėje „Regitros“ padalinyje vyras galimai laikė egzaminą kito žmogaus vardu</span>
Marijampolėje „Regitros“ padalinyje vyras galimai laikė egzaminą kito žmogaus vardu / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, pirmadienį gautas pranešimas, kad Marijampolėje, „Regitros“ padalinyje, vyras (gim. 1980 m.) galimai laikė vairuotojų teorijos egzaminą kito vyro (gim. 1982 m.) vardu.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingos informacijos pateikimo siekiant įgyti dokumentą.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas siekdamas gauti dokumentą ar suklastoto dokumento tikrumo patvirtinimą pateikė įstaigai ar tarnautojui melagingą informaciją, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Šiame straipsnyje:
marijampolė
Regitra
egzamino laikymas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų