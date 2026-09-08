Mafijos bosas Beglikas bus teisiamas ir dėl Bugavičiaus nužudymo

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovas Martynas Jovaiša žurnalistams sakė, kad asmenims reiškiami kaltinimai dalyvavimu ginkluoto nusikalstamo susivienijimo veikloje, neteisėtu disponavimu labai dideliais kiekiais narkotikų ir šaunamųjų ginklų, nusikaltimais žmogaus gyvybei, nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimu.
Pasak jo, tyrimas buvo „išskirtinės apimties ir sudėtingumo“, o kaltinimai jame pateikti iš viso trylikai Lietuvos piliečių.
Vykdant Europos arešto orderį, įtariamas grupuotės lyderis S. Beglikas į Lietuvą buvo atskraidintas pernai kovą.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, S. Begliko ginkluotas nusikalstamas susivienijimas veikė tarptautiniu mastu keliuose žemynuose – Europoje, Pietų Amerikoje, Afrikoje.
Kaip rašė BNS, bendradarbiaujant Lietuvos, Nyderlandų ir Lenkijos teisėsaugos institucijoms, nuo 2019 metų buvo atlikti keli tyrimai, kurių metu identifikuota organizuota grupė asmenų, siejamų su Lietuvos ir tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu bei tarptautiniais kriminaliniais tinklais.
Anot prokuratūros, šiuo metu suimtas S. Beglikas, kaip ir kiti nusikalstamo susivienijimo dalyviai, kaltinamas neteisėtu disponavimu labai dideliais kiekiais narkotinės medžiagos, jos kontrabanda, neteisėtu būdu gauto turto legalizavimu, muitinės apgaule.
Remiantis tyrimų metu surinktais duomenimis, S. Begliko suburto nusikalstamo tinklo vykdomos nusikalstamos veikos galėjo turėti kriminalinės įtakos ne vienai Europos valstybei, tad į pagalbą tarptautinio masto teisėsaugos operacijoms vykdyti buvo pasitelkti Europolas ir Eurojustas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nusikalstamos veikos buvo daromos nuo 2014 iki 2020 metų.
Būdamas Ispanijoje S. Beglikas nuo 2014 iki 2019 metų, siekdamas pasipelnyti iš nusikalstamos veiklos, kartu su Renaldu Kaniu, įtrauktu į Ieškomiausių Europos asmenų sąrašą, organizavo neteisėtą labai didelio kiekio narkotinių medžiagų – kokaino įgijimą Pietų Amerikoje, kanapių dervos (hašišo) įgijimą Afrikoje ir Ispanijoje, neteisėtą narkotinių medžiagų gabenimą į Ispaniją, taip pat – neteisėtą jų laikymą ir gabenimą iš Ispanijos į šešias valstybes, įskaitant Lietuvą.
Narkotinės medžiagos buvo slepiamos laivuose, vilkikuose bei kitose transporto priemonėse, jūriniuose konteineriuose, įrengtose slėptuvėse.
Bylos duomenimis, 2014–2019 metų laikotarpiu kaltinamieji neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė ne mažiau nei 2,4 tonas kokaino ir ne mažiau nei 6,9 tonas hašišo.
Minėtu laikotarpiu į Lietuvą ir kitas ES šalis susivienijimas įvežė ir iš jų išvežė beveik 674 mln. eurų, nepateikiant jų muitinei ir taip išvengiant muitinės kontrolės.
Prokuratūra taip pat patvirtino, kad S. Beglikas bus teisiamas ir dėl 2015 metais įvykdyto Deimanto Bugavičiaus nužudymo bei dėl pasikėsinimo nužudyti dar vieną asmenį.
Už nusikalstamų susivienijimų organizavimą arba jiems vadovavimą baudžiama laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Baudžiamoji byla, kurią sudaro beveik 240 tomų dokumentų, perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
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